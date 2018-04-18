FETÖ’nün yaşam koçu yakalandı

Adana:
Gaybubet evinde sahte kimlikle yakalanan Güngör Y.'nin (29), İstanbul'da kurduğu özel bir merkezde örgüt üyelerine yaşam koçluğu hizmeti verdiği ortaya çıktı. FETÖ
'nün Adana
'da yeniden yapılanma sürecinde de aktif bir rol alan zanlıyla birlikte, örgütün bu amaçla gönderdiği 61 bin dolar da ele geçirildi. Örgütün "Çukurova Eyalet Talebe Mesulü Abdulsamet S. ile Mersin'deki soruşturmada aranan eşi Esin S. de yakalandı. Ankara:
FETÖ'nün sözde 'Malezya imamı' olduğu belirtilen Alettin Duman, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak suçundan 18 yıl hapse çarptırıldı. Samsun:
7 polis eşi gözaltına alındı. İzmir:
4 şüpheli gözaltına alındı. Bitlis:
21'i polis 25 kişi gözaltına alındı. Sivas:
Açığa alınan emniyet müdürleri H.M. ve H.Y. ile emekli edilen İ.A. gözaltına alındı. Kastamonu:
Merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 12 rütbeli asker gözaltına alındı. Balıkesir:
Astsubay C.Ö. gözaltına alındı. Kilis:
Daha önce görevden uzaklaştırılan 11 polis mahkemece tutuklandı. Osmaniye:
Gaziantep'te aranan üniversite öğrencisi Z.B. yol kontrolünde gözaltına alındı. Eskişehir:
Emekli polis memuru Halit E. gözaltına aldı. FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan Mehmet Fuat A. da bisikletiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. İmha etmeye çalıştığı flaş belleğe de el konuldu. Kocaeli:
Merkezde yakalanan 3 mahrem abi ile Gebze ilçesindeki gaybubet evlerine yakalanan 7 şüpheli ile tutuklandı. Ayrıca Kocaeli merkezli 13 ilde örgütün TSK
yapılanmasına yönelik operasyonda çoğunluğu muvazzaf asker 39 şüpheli gözaltına alındı Ziya RAMOĞLU - Ali ALTUNDAŞ-Abbas ÇAKAR-Rıdvan UYSAL