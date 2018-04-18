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yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

1. Dairesi tarafından , ve 'deki üç ihtisas mahkemesi olarak belirlendi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:59
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu () 1. Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle üç ni daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

HSK 1. Dairesinin 'de yayımlanan kararına göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi.

İHTİSASLAŞMAYA YÖNELİK ÇALIŞMA

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSK 1. Dairesinin daha önceki kararları hatırlatılarak, 5237 sayılı 'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara ilgili ihtisas kararlarında belirtilen mahkemelerin bakmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu mahkemelerin iş yoğunluğu, görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talebin dikkate alındığı bildirilen kararda, 1. Ağır Ceza Mahkemesi ile kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen 29 ve 11. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce tespit edilen ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

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HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
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