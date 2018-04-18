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’da operasyonu: 4 gözaltı

’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonunda üzerlerinde satışa hazır halde eroin maddesi ile hap ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 09:54
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz gün Fatih Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda O.Y, M.T, K.A, S.A, N.A. ve M.A.E. isimli 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 5 paket satışa hazır eroin maddesi, 1 adet suboxone tablet ve kullanmakta faydalanılan aparatlar ele geçirildi.

Narkotik polisi tarafından yapılan inceleme ve araştırmalarda, yakalanan şüphelilerden O.Y. ve M.T. hakkında ' kullanmak' suçundan işlem yapılırken, K.A, S.A, N.A. ve M.A.E isimli 4 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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