Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Isparta
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz gün Fatih Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda O.Y, M.T, K.A, S.A, N.A. ve M.A.E. isimli 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 5 paket satışa hazır eroin maddesi, 1 adet suboxone tablet ve uyuşturucu
kullanmakta faydalanılan aparatlar ele geçirildi.
Narkotik polisi tarafından yapılan inceleme ve araştırmalarda, yakalanan şüphelilerden O.Y. ve M.T. hakkında 'uyuşturucu madde
kullanmak' suçundan işlem yapılırken, K.A, S.A, N.A. ve M.A.E isimli 4 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.