Kerem Alkin: “Çok doğru zamanda gerçekleşecek bir seçim olacaktır.”

"Türkiye ekonomisinin büyüme dinamikleri etkili bir şekilde sürerken, vergi gelirleri olumlu seyrederken, istihdam ile ilgili tablo güçlü seyrederken, yurtdışı ve yurtiçi mihraklar salt döviz kurları üzerinden oluşturmaya çalıştırdıkları negatif manipülasyonu aşama aşama tırmandırarak önümüzdeki bir buçuk sene Türkiye ekonomisinin şartlarını yavaşlatarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimleri için ekonomiyi cendereye almaya kalkışacaklardır.

MHP'nin çağrısı ve Ak Parti'nin yetkili kurullarının değerlendirmesi sonrasında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili seçimlerinin yapılmasına karar verilmiş olması Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonları da bertaraf edecek etkili bir hamledir. Üstüne üstlük özel sektör yatırımlarının hareketlenmesi adına çok doğru zamanda gerçekleşecek bir seçim olacaktır.

Nitekim döviz kurları üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülasyonu bertaraf edecek bu adımın açıklanması ile birlikte derhal döviz kurlarında olması gereken gevşemede kendini gösterdi. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda Türkiye'nin büyüme rakamları güçlü çıkmaya devam ettikçe 24 Haziran'daki seçimlerle Türkiye tarihi bir eşiği yakaladıktan sonra ekonominin daha da güçlü bir yapıyla yoluna devam edeceğine birlikte şahit olacağız."