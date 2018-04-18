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'cü eski Ömerli kaymakamı gözaltına alındı

soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Korkmaz tutuklandı. Dargeçit Kaymakamı Yeşiltaş ise şartıyla salıverildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 12:58

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise serbest bırakıldı.

KORKMAZ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Bir süre önce İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Korkmaz ve Yeşiltaş'ın Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Korkmaz tutuklanırken, Yeşiltaş ise şartıyla salıverildi.

3 Nisan'da İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Korkmaz ile Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aynı gün gözaltına alınmıştı.

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FETÖ'cü eski Ömerli kaymakamı gözaltına alındı
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