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'de silah kaçakçılığına tutuklama

'in ilçesinde, yurt dışından yasal olmayan yollardan silah getirdiği tespit edilen bir kişi, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 09:38
Mardin'de silah kaçakçılığına tutuklama

ilçesinde düzenlenen operasyonla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; yurt dışından ülkemize yasal olmayan yollarla ruhsatsız silah getirdiği tespit edilen bir kişinin adresine yapılan operasyon sonucunda, şüpheli gözaltına alınmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Adreste yapılan aramalarda; 1 kalaşnikof marka otomatik tüfek, 30 adet 7,62 mm çapında fişek, 2 ruhsatsız CZ75 marka tabanca ve 43 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Mardin'de silah kaçakçılığına tutuklama
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