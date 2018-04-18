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"Meclis'i bombalayan uçakları pistte engellemeyen kim?"

suikast girişimi davasında 3 helikopterin gizemi hakkında çok ses getiren bir yazı kaleme alan bugünkü yazısında çarpıcı bir 15 Temmuz detayına daha yer veriyor. “Cumhurbaşkanı 'ın Marmaris'te kaldığı otelin üzerinde 'keşif' uçuşu yapan F16'ların, 15 Temmuz'da milletin Meclisi'ni bombalayan 6 adet F16 uçağının, Ömer Halisdemir'i şehit eden cuntacı Semih Terzi'ninCN 25 CASA uçağının kalktığı Diyarbakır Üssü'yle ilgili soruşturmalar ne durumda?” sorusunu soran Dilek Güngör şaşırtan cevaplara yer veriyor.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:08
Meclis'i bombalayan uçakları pistte engellemeyen kim?

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Albay Özkan Edip Akgülay'dı. Şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını koruyan F16'ların bulunduğu Amasya'daki Üssün Komutanı Akgülay, ifadesinde 15 Temmuz'da 22.25'ten itibaren darbenin varlığından haberdar olduğunu açıkça itiraf etmişti.
Darbeyi engellemek için fiili olarak bir harekette bulundu mu derseniz...

SORGULANMIYOR BİLE!

Gelin bir göz atalım...

Akıncı İddianamesi'nin 792 ve 795'inci sayfalarından anladığımız kadarıyla, 'kelle amaçlı harekat'a çıkılacağı emrini veren Albay Ali Durmuş'un talimatıyla darbeden bir gün önce 'yi bombalayacak hazırlanıyor. Ne hikmetse emir komuta zinciri içinde olmaması gereken bir şey oluyor. Akgülay, Durmuş'un emriyle hazırlanan uçakları sorgulatmıyor bile...

NASIL HAVALANDIKLARI TAM BİR MUAMMA

Hadi bunu geçtik diyelim...

Genelkurmay ve Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden uçuş yasağı gelmesine rağmen cuntacıların Meclis'i bombalayan 6 adet F16'nın Diyarbakır Üssü'ndennasıl havalandıkları da muamma...

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