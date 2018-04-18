Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den flaş açıklama... Devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında çok önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup 3 bin kişinin deşifre olduğunu açıkladı.

3 BİN KİŞ TESPİT EDİLDİ.. HEPSİ MAHREM VE KRİPTO YAPIDAN

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" dedi.