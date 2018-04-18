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'ndan son dakika açıklaması

Son dakika haberi... , 'nün birinci aşama mahrem ve yapısına mensup, içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde 'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 17:48
Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

'den flaş açıklama... Devam eden soruşturmaları kapsamında çok önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve yapısına mensup 3 bin kişinin deşifre olduğunu açıkladı.

3 BİN KİŞ TESPİT EDİLDİ.. HEPSİ MAHREM VE KRİPTO YAPIDAN

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde 'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" dedi.

İşte FETÖ’nün yurtdışına kaçan firarileri​

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Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması
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