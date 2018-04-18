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’e 7’nci kez uzatma kararı

Giriş Tarihi: 18.4.2018
OHAL’e 7’nci kez uzatma kararı
Milli Güvenlik Kurulu () 'in () uzatılması için dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. MGK'da OHAL'in yeniden uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı. Ardından toplanan Bakanlar Kurulu'nda, OHAL'in 7'nci kez uzatılmasına karar verildi. OHAL'in 19 Nisan'dan itibaren 3 ay daha uzatılması için hazırlanan tezkere de Başkanlığı'na sunuldu. Tezkerenin bu hafta genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. MGK'da ayrıca 'deki son gelişmeler de masaya yatırıldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde yapılacaklar gözden geçirilirken; , ve 'nın Suriye'ye yaptığı operasyon görüşüldü. Ayrıca ABD ve ile ilişkiler de değerlendirildi.
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OHAL’e 7’nci kez uzatma kararı
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