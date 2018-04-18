OHAL’e 7’nci kez uzatma kararı

Milli
Güvenlik Kurulu (MGK
) Olağanüstü Hal
'in (OHAL
) uzatılması için dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. MGK'da OHAL'in yeniden uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı. Ardından toplanan Bakanlar Kurulu'nda, OHAL'in 7'nci kez uzatılmasına karar verildi. OHAL'in 19 Nisan'dan itibaren 3 ay daha uzatılması için hazırlanan tezkere de TBMM
Başkanlığı'na sunuldu. Tezkerenin bu hafta genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. MGK'da ayrıca Suriye
'deki son gelişmeler de masaya yatırıldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde yapılacaklar gözden geçirilirken; ABD
, İngiltere
ve Fransa
'nın Suriye'ye yaptığı operasyon görüşüldü. Ayrıca ABD ve Rusya
ile ilişkiler de değerlendirildi.