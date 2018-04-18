Ömer Halisdemir davasında yarın karar günü...

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 kişinin yargılandığı davada kararın yarın açıklanması bekleniyor. Ankara
14. Ağır Ceza Mahkemesi
'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya 21 Şubat 2017'de başlandı. Bütün sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talep edilirken, sanıklar Fatih Şahin
ve Mihrali Atmaca'nın, Ömer Halisdemir
'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da ayrıca 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.