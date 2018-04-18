Özal vefatının 25. yılında anıldı

Türkiye
Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal
, vefatının 25. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar
'da anıldı. Törene Özal'ın eşi Semra Özal
, oğulları Ahmet ve Efe Özal ile torunları da katıldı. Semra Özal, "Her gün artan bir acı ve özlem. Anlatması çok zor bir duygu bu" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Başbakan Binali Yıldırım
da birer mesaj yayımladı. Erdoğan, "Özal, 80'li yıllarda demokrasimizin tekrar canlanmasına katkılarıyla aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir" dedi.