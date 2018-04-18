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Özal vefatının 25. yılında anıldı

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018
Özal vefatının 25. yılında anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. , vefatının 25. yılında Topkapı'daki 'da anıldı. Törene Özal'ın eşi , oğulları Ahmet ve Efe Özal ile torunları da katıldı. Semra Özal, "Her gün artan bir acı ve özlem. Anlatması çok zor bir duygu bu" dedi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan da birer mesaj yayımladı. Erdoğan, "Özal, 80'li yıllarda demokrasimizin tekrar canlanmasına katkılarıyla aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir" dedi.
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Özal vefatının 25. yılında anıldı
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