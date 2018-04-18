Şehit çocukları için büyük buluşma

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ın katılımıyla geliri emniyet personeli ile gazi ve şehit polislerin üniversitede öğrenim gören çocuklarının eğitimlerinde kullanılmak üzere kermes düzenlendi. Polis Eşleri Derneği tarafından Altınpark'ta düzenlenen ve 81 ilin yöresel ürünlerinden oluşan "81 Şehir Ankara'da Buluşuyor Kermesi"ne Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok
ve eşi Gülhan Altınok ile polis eşleri katıldı. Emine Erdoğan, Sarıeroğlu ve beraberindekiler dua eşliğinde kurdeleyi keserek, kermesin açılışını gerçekleştirdi. Stantları tek tek gezerek ürünler hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, Çankırı
standında tuzda pişirilen kuzunun üzerindeki harcı demir çubukla kırdı. Satışa sunulan el emeği ürünler ve gıda malzemelerinin yoğun ilgi gördüğü kermeste Emine Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kalem portresinin de aralarında bulunduğu yöresel hediyeler takdim edildi.