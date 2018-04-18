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Son Dakika: 'den aranan çift hücre evinde yakalandı

Son dakika haberi... Firari 'cü ve eşi hücre evinde yakalandı... Firari sanık, 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranıyordu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 11:00
Son Dakika: FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturması kapsamında kapatılan Başarı Üniversitesine düzenlenen operasyonda firari olarak aranan, üniversitenin idari kadro çalışanı Soner K. ve başka bir soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Gülhan K'nin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri çalışma başlattı.

HÜCRE EVİNE OPERASYON

Ekipler, BayLock kullanıcısı oldukları belirlenen Soner K. ve hemşirelik mezunu eşi Gülhan K'nin Atakum Yenimahalle'de kaldıkları örgütün hücre evine operasyon düzenledi.

SAHTE KİMLİK KULLANIYORDU

Operasyonda gözaltına alınan Soner K'nin sahte kimlik, Gülhan K'nin sahte ehliyet kullandığı tespit edildi.

EVDEKİ ARAMADA BULUNANLAR

Evde yapılan aramada, 15 bin 730 avro, 2 bin 700 lira, 6 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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Son Dakika: FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı
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