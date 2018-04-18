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Son Dakika: 'nün mahremlerine şok! 10 kişi tespit edildi

Son dakika haberi... Komutanlığı bünyesindeki mensubu askerlerden sorumlu "" oldukları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:44
Son Dakika: FETÖ'nün mahremlerine şok! 10 kişi tespit edildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca Komutanlığı bünyesindeki mensubu askerlerin ı olduğu belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ terör örgütüne mensup askerlerden sorumlu mahrem imam oldukları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin işlemleri devam etmektedir" denildi.

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Son Dakika: FETÖ'nün mahremlerine şok! 10 kişi tespit edildi
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