Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük yalanı! Açıklamalar art arda geldi

İşte Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Sakarya'da, 32 yaşındaki yatalak bir hastanın, 3 bin lira Bağ-Kur prim borcu olduğu için sağlık hizmeti alamadığını ve ölüme terk edildiğini iddia etmiştir.

118 KEZ TIBBİ DESTEK İŞLEMİ YAPILDI

İddialar üzerine yapılan incelemede, hastanın 2015 Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip altında olduğu ve kesintisiz sağlık hizmeti aldığı tespit edilmiştir. Sistem incelendiğinde, hastamıza, evde sağlık hizmetleri kapsamına alındığı tarihten itibaren 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldığı görülmektedir. İddia edildiği gibi hastanın Bağ-Kur prim borcundan dolayı sağlık hizmeti alamadığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır."

Hastanın evde sağlık ekibi tarafından ev ziyaretlerinin devam ettiği, yara polikliniğinde takip ve tedavisinin yapıldığı aktarılan açıklamada, hastanın evde fizik tedavi hizmetini de aldığı bilgisi paylaşıldı.

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü de hastanın 2015'ten bu yana takip altında tutularak kesintisiz sağlık hizmeti aldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"İddialar üzerine yapılan incelemede, hastanın 2015 Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip altında olduğu ve kesintisiz sağlık hizmeti aldığı; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi sürecine dayalı acil ve poliklinik hizmeti alması sırasında herhangi bir sorun yaşamadığı tespit edilmiştir. Sistem incelendiğinde hastamıza evde sağlık hizmetleri kapsamına alındığı tarihten bu yana 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldığı görülmektedir. İddia edildiği gibi hastanın Bağkur primi borcundan dolayı sağlık tesislerimizden sağlık hizmeti alamadığı bilgisi asılsızdır. Hastanın evde sağlık ekibi tarafından ev ziyaretleri devam etmektedir, yara polikliniğinde takip ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca evde fizik tedavi hizmeti de almıştır."