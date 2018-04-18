Son dakika: Mahrem İmam'la eşi hakim karşısına çıktı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Adana dar bölge akademisyen mahrem imamı" olduğu ileri sürülen tutuklu sanık ile eşinin yargılanmasına başlandı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Nur Z. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık H.Z. ile avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı, hakkında "Adana dar bölge akademisyen mahrem imamı" olduğu yönünde tanık beyanlarının bulunduğunu hatırlatarak, sanık Mehmet Nur Z'den savunma yapması istedi.

Dosya kapsamında yer alan tanık beyanlarını kabul etmediğini ve ByLock programını kullanmadığını öne süren Mehmet Nur Z. tahliyesini ve beraatini talep etti.

BYLOCK KULLANMADIĞINI İDDİA ETTİ

Savunmalarının ardından mahkeme başkanı sanıklara etkin pişmanlık hükümlerini hatırlatarak, "Bu ülkede silahlı terör örgütü üyesi kim varsa devlet bunun hesabını soracak. Etkin pişmanlık yasası devlete yardım etmek demektir. Bir gecede şehit olan 250 masumun hesabı sorulacak." diye konuştu.

Daha sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını vererek sanıkların, ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesap hareketliliklerinin bulunduğu ve örgütsel bir tavırla suçlamaları inkara yöneldikleri hususları nazara alınarak atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmaları, sanık H.Z'nin tutuklanması, sanık Mehmet Nur Z'nin ise mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak, sanıkların esas hakkındaki mütalaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.