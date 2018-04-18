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: uzatıldı!

Olağanüstü halin () 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, kabul edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 17:54 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 18:42
Son Dakika: OHAL uzatıldı!

, 'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşüldü.

Hükümet, siyasi parti grupları ve şahıslar adına konuşmaların ardından tezkerenin oylaması gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili , oylamanın ardından birleşime ara verdi.

Kanser Hastalığının Artmasına Neden Olan Sebepler İle Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Verilen Meclis Araştırması Önergelerinin görüşmesine geçileceğini kaydeden Aydın, hükümetin yerinde olmaması ve Genel Kurulun gündeminde başka bir iş bulunmaması nedeniyle yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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Son Dakika: OHAL uzatıldı!
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