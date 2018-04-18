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’den ’a "reket alanı" tepkisi

Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Emmanuel ’un lar’a yönelik kullanığı ifadeleri için "Balkanlar’ı bir nüfuz alanı olarak gören bu anlayışı yapıcı bulmuyoruz." ifadesiyle tepki gösterdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 21:38
Türkiye’den Macron’a rekabet alanı tepkisi

Sözcü Aksoy, 'un yaptığı konuşmada lar'a atıfla 'ye ilişkin yorumu hakkındaki soruya yazılı açıklamayla yanıt verdi.

BALKANLAR'I NÜFUZ ALANI OLARAK GÖREN ANLAYIŞ!

Aksoy, açıklamasında, " Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosunda, geçen yıl yaptığı bir konuşmadaki gibi Balkanlar'ın , Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında bir rekabet alanı olduğuna dair ifadeler kullanmıştır. Balkanlar'ı bir nüfuz alanı olarak gören bu anlayışı yapıcı bulmuyoruz." ifadelerini yer verdi.

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Türkiye'nin de bir Balkan ülkesi olduğuna işaret eden Aksoy, "Türkiye'nin bu bölgedeki hedefi ve önceliği, geçmişte olduğu gibi bugün de barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın muhafazası ve güçlendirilmesidir. Bu amaçla tüm bölge ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarına üyeliklerini desteklemeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Fransa'ya, Türkiye'yi anlama çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Balkanlar'daki dostlarımızın AB ve ile bütünleşme çabalarına Fransa'nın da en azından Türkiye kadar katkıda bulunmasını samimiyetle temenni ediyoruz. Bu çerçevede, Fransa'ya, ülkemizin Balkanlar'ın istikrarına katkısına yönelik faaliyetlerini iyi anlamaya gayret etmesini tavsiye ediyoruz."

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Türkiye’den Macron’a "rekabet alanı" tepkisi
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