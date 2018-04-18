Türkiye'nin S-400 sistemi anlaşması ABD'yi çok rahatsız etti

Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların ABD için kaygı verici olduğunu belirterek, 'Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini' söyledi.

S-400, TÜRKİYE'NİN ÇIKARINA DEĞİLMİŞ!

Mitchell, "Türkiye'nin stratejik ve politik olarak Batı ile aynı hizada kaldığını görmek ABD'nin ulusal çıkarınadır ve bunun Türkiye'nin çıkarlarına uygun olduğuna da inanıyoruz" dedi.

Türkiye'den ABD'ye S-400 resti!

"HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'Yİ KALKAN YAPMAK"

Mitchell, "Ulusal Güvenlik ve Savunma Programımızda da öngörüldüğü gibi, hedefimiz, Türkiye'nin Cenevre sürecini desteklemesini, İŞİD'in yenilgisi ve Suriye'de istikrarın sürmesi için daha aktif bir müttefik olmasını sağlamak. Ayrıca uzun vadede Türkiye'yi, Rusya ve İran'ın etkilerinin genişlemesini engellemede bir etken olarak ele almaktır" diye konuştu.

"TÜRK ORDUSU ETKİN BİR ROL OYNADI"

Türkiye'nin bir NATO üyesi ve ABD'nin müttefiki olduğunu da söyleyen Mitchell, İncirlik Üssü'nün DEAŞ ile mücadelede önemli katkı sağladığını, Türk ordusunun da bu mücadelede ve müttefiklerle istihbarat paylaşımında etkin bir rol oynadığına değinerek, "Ancak Türkiye, Rusya'nın ve özellikle İran etkisinin yayılmasının kontrol edilmesi, Suriye ile güvenli ve istikrarlı bir sınırın oluşturulmasında stratejik bir çıkara sahip" dedi.

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"ANKARA, SURİYE'DEKİ TAKTİK HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN..."

Türkiye'nin Rusya ve İran'a yönelmesi konusunda Mitchell, "Türkiye'nin, Afrin bölgesinde, Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlatılmasını kolaylaştırmak için Rus Ordusuyla yapılan düzenlemelerin bu kadar kolay yapılmış olması son derece endişe verici. Ankara, Suriye'deki taktik hedeflerine ulaşmak için Moskova'ya stratejik imtiyaz verme risklerini göz önünde bulundurmalıdır. Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze sistemini almak istemesi, hem Türkiye'nin F-35 programına katılımını olumsuz yönde etkileyebilecek, hem de Türkiye'ye karşı yaptırımlara yol açabilecek niteliktedir" diye konuştu.