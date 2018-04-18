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Üniversite sınavı ne zaman? ne zaman yapılacak? YKS hangi gün?

hangi gün yapılacak? sorusu şu sıralar öğrenciler ve velilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? Son dakika bilgisine göre YKS sınavının yeni tarihi belli oldu! 'ın son dakika açıklamasından sonra 'ten son dakika YKS açıklaması geldi. YÖK; erken seçim tarihinin 24 Haziran 2018 olarak belirtilmesinden sonra açıklama yapacağını açıkladı. Bilindiği gibi daha önce açıklanan takvime göre YKS sınavı 23 Haziran ve 24 Haziran tarihinde yapılacaktı! YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınavı 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak...

Giriş Tarihi: 18.4.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 17:37
Üniversite sınavı ne zaman? YKS ne zaman yapılacak? YKS hangi gün?

Daha önce tarafından açıklanan sınav takvimine göre 23 Haziran Cumartesi ve 24 Haziran Pazar günlerinde gerçekleştirilecek YKS sınavı hakkında öğrenciler ve velileri araştırmalara başlamıştı. YKS hangi gün yapılacak? YKS ne zaman yapılacak? sorular en çok yanıt aranan konular arasında yer alıyor. YÖK konu hakkında yaptığı son dakika açıklamasında öğrenci ve velileri bilgilendireceğini açıklamıştı.

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınavı 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak...

YÖK tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS'nin 30 Haziran 2018 – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir."

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Üniversite sınavı ne zaman? YKS ne zaman yapılacak? YKS hangi gün?
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