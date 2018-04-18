YKS hangi gün yapılacak? YKS ne zaman yapılacak? Ve belli oldu

Daha önce YÖK tarafından açıklanan YKS sınav takvimine göre 23 Haziran Cumartesi ve 24 Haziran Pazar günlerinde gerçekleştirilecek YKS sınavı hakkında öğrenciler ve velileri araştırmalara başlamıştı. YKS hangi gün yapılacak? YKS ne zaman yapılacak? sorular en çok yanıt aranan konular arasında yer alıyor. YÖK konu hakkında yaptığı son dakika açıklamasında öğrenci ve velileri bilgilendireceğini açıklamıştı.

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınavı 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak...

YÖK tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS'nin 30 Haziran 2018 – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir."