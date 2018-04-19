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Antalya’da gaybubet operasyonu: 15 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup şahıslara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca haklarında üyeliğinden yakalama kararı bulunan 22 şüpheliye yönelik Antalya ve Rize illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 14:41
Antalya’da gaybubet operasyonu: 15 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak / içerisinde faaliyet gösteren ve Gaybubet evleri olarak bilinen evler içerisinde gizlenen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

BYLOCK'ÇU 2 ŞÜPHELİ

Operasyonda örgütün kripto haberleşme aracı olan programı kullanıcısı oldukları ve Aydın ili 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce haklarında yakalama kararı olan Ö.C.B. ve E.B. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildi.

ANTALYA VE RİZE'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ayrıca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla bugün Antalya Merkez ile birlikte Finike ilçesi ile Rize ilinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

13 GÖZALTI

Operasyon kapsamında 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel mahiyette olduğu değerlendirilen belgeler ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, firari olan 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Antalya’da gaybubet operasyonu: 15 gözaltı
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