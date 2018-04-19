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Başkentte "Gülen" isimli cadde ve sokak tabelaları değiştirildi

'nın bazı noktalarındaki terör örgütü 'nün elebaşı 'in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak isimleri kaldırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 11:57
Başkentte Gülen isimli cadde ve sokak tabelaları değiştirildi

Başkent'in bazı noktalarındaki terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı 'in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak tabelaları değiştirildi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALINDI

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisinde, FETÖ elebaşı Gülen'in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi, oy birliğiyle karara bağlandı.

Kararın ardından Ankara Valiliğinin onayıyla yenilenen tabelalar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yerlerine takıldı.

Bu kapsamda, Çubuk, Elmadağ, Kazan, Keçiören ve Pursaklar'daki toplam 7 cadde ve sokağa "Vatan", "Hilal", "Alsancak", "Anayurt", "Bayrak", "Diriliş" ve "Kayı" adları verildi.

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Başkentte "Gülen" isimli cadde ve sokak tabelaları değiştirildi
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