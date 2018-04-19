Bekir’in askerlik hayali gerçek olacak

Yazdığı
şiirlerle Mehmetçiği ağlatan, özellikle 'Asker olmak istiyorum' şiiri Genelkurmay Başkanlığı tarafından tüm askeri birliklerde okutulması talimatı verilen Bekir Madan'ın hayali gerçek oluyor. Tek isteği askerlik yapmak olan, bunun için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM
gibi devletin tüm kurumlarına dilekçe yazan yüzde 95 bedensel engelli Bekir için hükümet devreye girdi, özel talimat verildi. 'Şair Bekir' sınırda, Afrin'den gelen kahramanların arasında askeri üniforma giyip, bir günlük temsili askerlik yapacak. Öğretmen bir babanın üç çocuğundan biri olan Çorumlu Bekir üniversiteye hazırlanıyor. Baba Talip Madan, "Yıllardır baba beni askere gönder diye ağlıyordu. Bir gün de olsa vatan nöbeti tutacak" dedi.