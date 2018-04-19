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’de ’dan ‘belirsizlik’ çıktı

’den lere ilişkin ilk değerlendirme sonrası geldi. Parti sözcüsü Tezcan sorulara kaçamak yanıtlar vermeyi seçti

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
CHP’de MYK’dan ‘belirsizlik’ çıktı
Erken kararının açıklanmasıyla hesapları alt üst olan , 'seçime hazırız' mesajı verse de 24 Haziran'da yapılacak e hazırlıksız yakalandı. CHP Merkez Yürütme Kurulu () Genel Başkan başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu'nun "2018 demokrasi yılı olacak. Seçime hazırız" dediği kaydedilirken parti yönetiminin seçim çalışmalarını dört koldan yürüteceği öğrenildi. CHP adına açıklama parti sözcüsü 'dan geldi. Tezcan, seçim kararını "Yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Seçimden kaçmayız, dün dedik bugün de hodri meydan diyoruz" şeklinde değerlendirdi. Tezcan "geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya "Geç kaldığımız hiçbir şey yok" yanıtını verdi. ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da "İyi Parti üzerinden planlama yapmayı uygun bulmam. İyi Parti'nin seçime girme hakkı vardır" dedi. CHP'nin adayı konusunda ise Tezcan "Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği tüzüğümüzde belli. Uyum yasası henüz çıkmadı, önümüze gelmedi. Bu çerçevede gerekli kararları alacağız" diye konuştu.
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CHP’de MYK’dan ‘belirsizlik’ çıktı
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