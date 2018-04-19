CHP’de MYK’dan ‘belirsizlik’ çıktı

Erken seçim
kararının açıklanmasıyla hesapları alt üst olan CHP
, 'seçime hazırız' mesajı verse de 24 Haziran'da yapılacak erken seçim
e hazırlıksız yakalandı. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK
) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu'nun "2018 demokrasi yılı olacak. Seçime hazırız" dediği kaydedilirken parti yönetiminin seçim çalışmalarını dört koldan yürüteceği öğrenildi. CHP adına açıklama parti sözcüsü Bülent Tezcan
'dan geldi. Tezcan, seçim kararını "Yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Seçimden kaçmayız, dün dedik bugün de hodri meydan diyoruz" şeklinde değerlendirdi. Tezcan "geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya "Geç kaldığımız hiçbir şey yok" yanıtını verdi. İyi Parti
ile ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da "İyi Parti üzerinden planlama yapmayı uygun bulmam. İyi Parti'nin seçime girme hakkı vardır" dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı
adayı konusunda ise Tezcan "Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği tüzüğümüzde belli. Uyum yasası henüz çıkmadı, önümüze gelmedi. Bu çerçevede gerekli kararları alacağız" diye konuştu.