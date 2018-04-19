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'nün askeri mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı

Son dakika haberi... merkezli 11 ilde, /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 'askeri mahrem imamı' olduğu öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:20
FETÖ'nün askeri mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı

merkezli 11 ilde, /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 'askeri mahrem imamı' olduğu öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

18 AYRI ADRESTE ARAMA YAPILDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, Malatya merkez ile Erzurum, , Adana, Kahramanmaraş, , Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve 'te belirlenen 18 adreste arama yaptı. Adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, örgütte 'askeri imam' olduğu öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.

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FETÖ'nün askeri mahrem imamlarına operasyon: 15 gözaltı
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