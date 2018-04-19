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'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na operasyon

Son dakika gelişmesi... merkezli operasyonda gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 14:13
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon

merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, , , , , , ve 'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 21'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade alma işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

BYLOCK VE DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN ANKESÖRLÜ TELEFON KULLANMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlere yönelik soruşturma kapsamında, dün telefonuna yüklediği ve deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefonlar kullandığı belirlenen 16'sı albay, 9'u yarbay 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 18'i dün gözaltına alınmıştı.

FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yürütülen şüphelilerden 7'sinin pilot, 10'unun ile ihraç edilen eski personeli olduğu, bir kısmının da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

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FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na operasyon
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