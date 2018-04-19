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Geleneksel, modern kadar değerli

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Geleneksel, modern kadar değerli
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı , İstanbul'da düzenlenen "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın Sağlık Sistemlerine ve Sağlık Hizmetlerine Entegrasyonu Çalıştayı"na katıldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Sağlık Stratejisi Eylem Programı kapsamında, üye ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Bayraktar, tıp ve bilimin, 8'inci ve 16'ncı yüzyıllar arasında İslam coğrafyasında, topraklarda altın çağını yaşadığını hatırlattı. Bayraktar, "Razi, Zahrawi, Hipokrat, Galen, İbn-i Sina, İbn-i Baytar ve niceleri bu coğrafyada, tüm insanlığa hizmet eden, etkileri günümüze kadar ulaşan buluşlara imza attı ancak maalesef elimizdeki hazineden yeteri kadar istifade edemiyoruz" dedi.
Gelenekselin, en az modern kadar değerli olduğunu belirten Bayraktar şöyle konuştu: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında atılan adımlar, ilkel olana dönmek değil, insanlık tarihinin kadim bilgilerine iade-i itibarda bulunmaktır. Zira geleneksel tıp insanlığın ortak birikimidir. Her şeyin hızla tükendiği bir dünyada, yaratılana ve fıtrata hürmeti temel alan bu köklü birikimler, geleceğin tasarımında önemli bir rol üstlenecektir.
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