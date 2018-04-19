Koruma rozetini internetten almış

Rus Büyükelçi Andrey Karlov
'a yönelik suikastı gerçekleştiren FETÖ
'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş
'ın saldırı günü kendisine koruma süsü vermek için taktığı "koruma rozeti"ni internetten sipariş ettiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, suikastçının telefonunu saldırıdan önceki geceden itibaren 2 kez şarja taktığı ve bu esnada son yedeklemeyi yaptığı tespit edildi. SEVGİLİSİNİ ARAMIŞ
Saldırganın telefonundaki mesajları ile arama ve aranma kayıtlarına ulaşıldı. Ayrıca internet üzerinden yaptığı araştırmalar da ortaya çıkarıldı. Saldırganın, suikastı düzenlediği Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yakın oteller ile bu otellerin otoparklarını "google maps"ten araştırdığı belirlendi. Saldırganın olay yerine araçla gitmeyi planladığı değerlendiriliyor.
Saldırıdan sonra Altıntaş'ın yakasında yalnızca Koruma Dairesi'nde görevli polislerin taktığı "Koruma rozeti" olduğu ortaya çıkmıştı. Telefondaki mesajlarda saldırganın koruma rozetini internetten sipariş ettiği belirlendi ve rozetin teslimine ilişkin kargo firmasından gelen mesajlara ulaşıldı. Saldırgan söz konusu rozeti olay günü kendisine koruma polisi süsü vermek için takmıştı. Saldırganın suikast öncesi kız arkadaşını da aradığı belirlendi. Ancak kız arkadaşı görüşmenin vedalaşma ya da suikasta yönelik bir içerik taşımadığını söyledi.