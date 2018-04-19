Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Koruma rozetini internetten almış

Koruma rozetini internetten almış

Karlov’un katili ’cü polis ’ın, kendisine koruma süsü verdiği koruma rozetini internetten aldığı ortaya çıktı

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
Koruma rozetini internetten almış
Rus Büyükelçi 'a yönelik suikastı gerçekleştiren 'cü polis 'ın saldırı günü kendisine koruma süsü vermek için taktığı "koruma rozeti"ni internetten sipariş ettiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, suikastçının telefonunu saldırıdan önceki geceden itibaren 2 kez şarja taktığı ve bu esnada son yedeklemeyi yaptığı tespit edildi.

SEVGİLİSİNİ ARAMIŞ
Saldırganın telefonundaki mesajları ile arama ve aranma kayıtlarına ulaşıldı. Ayrıca internet üzerinden yaptığı araştırmalar da ortaya çıkarıldı. Saldırganın, suikastı düzenlediği Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yakın oteller ile bu otellerin otoparklarını "google maps"ten araştırdığı belirlendi. Saldırganın olay yerine araçla gitmeyi planladığı değerlendiriliyor.
Saldırıdan sonra Altıntaş'ın yakasında yalnızca Koruma Dairesi'nde görevli polislerin taktığı "Koruma rozeti" olduğu ortaya çıkmıştı. Telefondaki mesajlarda saldırganın koruma rozetini internetten sipariş ettiği belirlendi ve rozetin teslimine ilişkin kargo firmasından gelen mesajlara ulaşıldı. Saldırgan söz konusu rozeti olay günü kendisine koruma polisi süsü vermek için takmıştı. Saldırganın suikast öncesi kız arkadaşını da aradığı belirlendi. Ancak kız arkadaşı görüşmenin vedalaşma ya da suikasta yönelik bir içerik taşımadığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Koruma rozetini internetten almış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN