Malatya'daki darbe girişimi davası için karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada sanıklar esas hakkındaki savunmalarını tamamladı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen davanın onuncu duruşmasının dokuzuncu oturumunda, tutuklu sanıklardan dönemin 7. Ana Jet Üssü 171. Filo Komutanlığında görevli eski pilot üsteğmen Seçkin Gülmüş, esas hakkındaki savunmasında, görevli olduğu yerin terörle mücadelenin en aktif şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Darbe girişiminde ailesiyle çay bahçesinde vakit geçirdiğini anlatan Gülmüş, dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanlığı 171. Filo Komutanı tutuklu sanık eski binbaşı Metin Çivilibal tarafından göreve çağrıldığını savundu.

"BANA VERİLEN EMİRİ YERİNE GETİRDİM"

Emir üzerine filoya gittiğini ve o gece kule ve bakım personelinin de göreve çağrıldığını ileri süren Gülmüş, "Darbeye teşebbüsü, televizyondan Başbakan'ın açıklamasıyla öğrendim. Benim o gün veya öncesinde herhangi asker ve sivil şahısla darbeye yönelik mesaj, telefonlaşma, toplantı yok. Darbeden haberi olan bir insan çay bahçesinde olur mu? Emir komuta zinciri içerisinde bana verilen emri yerine getirdim." şeklinde savunma yaptı. Uçakların mühimmatsız olacağı ve görevin havada verileceğini anlatan Gülmüş, kendilerine kanunsuz bir emir verilmediğini iddia etti. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçak başı yaptıklarını ve ruleye başladıklarını ifade eden Gülmüş, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin (BHHM) emirlerinin kendilerine ulaştırılmadığını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Halil Karan ise darbe girişimi sırasında Binbaşı Metin Çivilibal'ın göreve çağırmasıyla üsse geldiğini ve filoya geçtiğini söyledi. Daha sonra görev iptal olduğu iletilince filoya döndüklerini ve gazinoda beklemeye başladıklarını aktaran Karan, "25 Temmuz'da tatile çıkacaktım hatta tatil ücretimin ön ödemesini bile gerçekleştirmiştim. BHHM'nin emirlerinden haberim olmadı. Pistteyken haberdar oldum. Hakkımdaki iddialar asılsızdır." şeklinde savunma yaptı. Eski pilot üsteğmen Ülfet Kaçay ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

KARAR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların esasa ilişkin savunmalarını tamamlamalarının ardından Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, sanıklarla ilgili kararı açıklamak üzere duruşmayı erteledi.

65 SANIĞA MÜEBBET İSTEMİ

Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı, esas hakkındaki mütalaasında, Adem Huduti, Avni Angun, Emin Ayık, Mustafa Serdar Sevgili, Zeki Karataş'ın TCK'nın 309. maddesi gereğince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, bir önceki duruşmada tahliye edilen dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın ise darbeye teşebbüsten beraatine, silahlı terör örgütüne üye olmaktan cezalandırılmasını istemişti.

Savcı Atlı, ayrıca aralarında eski albay, binbaşı, üsteğmen, er ve erbaşların olduğu 60 sanık için de darbe gecesi yaşanılanlar nedeniyle aynı suçlamayla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Mütalaada, tutuksuz sanıklar Suat Özocak, Bülent Kuzucu, Murat Mutlu, Hasan Ayaz ve Seyit Aslan ile 4 er hakkında, darbeye teşebbüsten beraatine, Mustafa Sinan Soybaş için ise "silahlı terör örgütüne üyelikten" cezaladırılması istenmişti.