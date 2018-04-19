MHP seçim startını verdi

Erken seçim
için çalışmaların başladığı parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, seçimlerin bir an önce yapılmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini hatırlatan Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı seçimi için "ikinci tura kalmaz" yorumunu yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli
de Twitter hesabından "Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır" paylaşımında bulundu. Bahçeli, "24 Haziran 2018 Pazar günü; cumhurun dirilişine, Cumhuriyet'in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır" ifadelerini kullandı.