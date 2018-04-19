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’dan ’ye üst düzey görev

Giriş Tarihi: 19.4.2018
NATO’dan Türkiye’ye üst düzey görev
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi pazartesi günü gerçekleştirdiği ziyaretiyle ilgili konuştu. Stoltenberg, NATO'nun yeni oluşturacağı "çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nün komutasını iki dönem 'nin üstleneceğini söyledi. Görev gücünde 5 bin asker olacak ve NATO'nun acil mukabele gücünden daha hızlı hareket edecek. Ajanslardaki bilgilere göre NATO üyesi ülkeler görev gücüne sırayla ev sahipliği yaparak komutasını üstlenecek. Birliğin kurulmasına 2014'te karar verilmişti.
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NATO’dan Türkiye’ye üst düzey görev
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