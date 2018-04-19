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bomba ihbarı yapıldı

yönelik yapılan bomba ihbarı nedeniyle başkent 'daki Bakanlık binasının boşaltıldığı bildirildi. İhbar nedeniyle Bakanlık binasındaki personel tahliye edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:40 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:41
Rusya Dışişleri Bakanlığına bomba ihbarı yapıldı

Rus TASS haber ajansına göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldı. Bomba ihbarı nedeniyle Bakanlık binasından 40'ın üzerindeki personel tahliye edildi.

Güvenlik görevlilerinin incelemeleri sonucunda binada herhangi bir patlayıcının bulunmadığı belirlendi.

Dışişleri Bakanlığının bomba ihbarını doğruladığı bildirildi.

4 BİNDEN FAZLA ASILSIZ İHBAR

Rusya genelinde geçen yıl 11 Eylül'den bu yana 4 binden fazla binaya yönelik asılsız bomba ihbarı yapıldığı, ihbarlar nedeniyle 2,6 milyondan fazla insanın binalardan tahliye edildiği belirtiliyor.

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Rusya Dışişleri Bakanlığına bomba ihbarı yapıldı
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