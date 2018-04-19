"Seçime beş kala sahaya inenlerden olmadık"

Karaaslan, şehirlerin kimliklerinin korunarak geliştirilmesi ve her şehrin 2023 hedefinin ortak akılla belirlenmesi için hazırlanan "Şehrim 2023" projesinin Konya programı kapsamında, Kültür Park'ta düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Sadece seçim çalışmaları için değil, millete hizmet için il il gezerek vatandaşlarla buluştuklarını belirten Karaaslan, "Bizler hiçbir zaman sahaya, seçim ilan edildikten sonra çıkanlardan olmadık. Bizler seçim öncesi, seçime üç kala, beş kala sahaya inenlerden hiç olmadık. Bugün de çok daha önceden başlatmış olduğumuz bir programımızın Konya ayağını gerçekleştirmek için buradayız." diye konuştu.

Karaaslan, şehirleri dolaştıklarını, her kentin geçmiş ve gelecek vizyonlarını masaya yatırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Konya hamdolsun bu açıdan şanslı bir şehir. Konya için 'İki kapısı var, biri geçmişi, biri geleceği temsil eder' derler. Geçmişi geleceğe taşıyabilen bir bakış açısı bugüne kadar Konya'da hakim oldu. Geçmişin bize bıraktığı medeniyetimizin izlerini takip eden, o izleri yeni izlerle buluşturabilme yeteneğine sahip olan bir bakış açısıydı bu. AK Parti belediyeciliği, Türkiye'nin şehirlerinin temel sorunlarını çözmüş, derinleşmiş sorunları halletmiş ve gelecekle ilgili daha vizyoner bir bakış açısını, sosyal belediyeciliği hayatın her alanına ince ince işlemiş bir bakış açısını temsil eder."

- "AK Parti'nin başarısının arkasındaki, 'büyük Türkiye' hayaliydi"

Şehrim 2023 projesi kapsamında "Şehrim 2023 Otobüsü"nün, şehirlerde, meydanlarda, caddelerde, sokaklarda vatandaşlarla buluşarak, öneri ve problemleri dinlediğini anlatan Karaaslan, farklı mesleklerden 15 kişilik bir heyetin de kentte saha çalışması yaptığını bildirdi.

Şehirlerle ilgili sadece o şehirde yaşayanların değil, o şehirle gönül bağını sürdüren ancak başka yerlerde yaşam süren vatandaşların da görüşlerini aldıklarına değinen Çiğdem Karaaslan, "Biz diyoruz ki 'Şehrinize dair görüşlerinizi, önerilerinizi, taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz' ama ondan öte hayallerinizi duymak için de bugün buradayız. Çünkü, her şey bir hayal kurmakla başlar. AK Parti'nin başarısının arkasındaki de 'büyük Türkiye' hayaliydi ve bu hayale ulaştığımız bugünlerde daha güçlü hayallerin peşinden gidiyoruz. İnşallah 24 Haziran 2018 tarihinde de büyük ve güçlü Türkiye hayalimizi hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz." diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da "Şehrim 2023 Otobüsü"nün şehrin sesine kulak verdiğini, vatandaşların talep ve önerilerini dinlediğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de çalışmanın şehirlerimizin geleceği açısından son derece faydalı olacağına inandığını aktardı.

Türkiye'nin, şehirlerinin sürekli bir gelişim içinde olduğunun altını çizen Akyürek, "Bu noktada doğruyu yapmak, doğru planlamak, 21. yüzyıl şehirciliğini yakalamak ve hatta geçmek, dünyadaki şehirler arası yarışta en önlere geçebilmek için ülkemizin şehirleri olarak bu çalışmayı önemsiyoruz. Belediyeler olarak bu çalışmadan istifade edeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen, taleplerini dinleyen gençlere, teşekkür sertifikaları verildi.