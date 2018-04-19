Son dakika: Çorum merkezli "kripto" operasyonu

Çorum merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf teğmen ve 4 astsubayın aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 5'i muvazzaf, 3'ü de ihraç edilmiş askeri öğrenci olmak üzere 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu kentin yanı sıra Şanlıurfa, Hakkari, Kayseri, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli teğmen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4 astsubay ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci gözaltına alındı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.