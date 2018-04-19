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: merkezli "kripto" operasyonu

haberi... merkezli 7 ilde, /'nin () kripto yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf teğmen ve 4 astsubayın aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:47
Son dakika: Çorum merkezli kripto operasyonu

merkezli 7 ilde, /'nin () kripto yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf teğmen ve 4 astsubayın aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 5'i muvazzaf, 3'ü de ihraç edilmiş askeri öğrenci olmak üzere 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu kentin yanı sıra Şanlıurfa, , , İstanbul, Ankara ve 'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli teğmen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4 astsubay ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci gözaltına alındı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Son dakika: Çorum merkezli "kripto" operasyonu
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