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: Erdoğan'ın Uyum Komisyonu üyeleriyle toplantısı bitti

haberi... ve Genel Başkanı 'ın, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 17:55
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uyum Komisyonu üyeleriyle toplantısı bitti

ve Genel Başkanı 'ın, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

UYUM YASALARI ÇALIŞMALARI ERDOĞAN'A AKTARILDI

Erdoğan'ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, AK Parti Genel Merkezi'nde,Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında saat 13.15'te toplandı. Başbakan 'ın da hazır bulunduğu toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında her hafta toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarıldı.

4 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

Toplantı 4 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmak üzere oluşturulan komisyon, ilk toplantısını 17 Ocak'ta, ikincisini ise 14 Şubat'ta yapmıştı.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uyum Komisyonu üyeleriyle toplantısı bitti
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