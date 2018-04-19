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Son Dakika: teklifi için komisyonu toplanıyor

Son dakika haberi... Seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergenin, 48 saat geçmeden Komisyonunda görüşülmesine ilişkin Grup önerisi kabul edildi. Seçim teklifi ise yarın Genel Kurulu'nda görüşülecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 16:21
Son Dakika: Erken seçim teklifi için anayasa komisyonu toplanıyor

Genel Kurulunda, ile MHP'nin ortak verdiği Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesinin 48 saat geçmeden TBMM Komisyonunda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önerge, 48 saat geçmeden Anayasa Komisyonunda görüşülecek.

GENEL KURUL YARIN SAAT 14.00'TE TOPLANACAK

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında yarın saat 14.00'te de toplanacak.

23 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılacak özel birleşimde, konuşmaların tamamlanmasından sonra kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işlerin görüşülmesine devam edilecek.

Erken seçim teklifi için anayasa komisyonu toplanıyor

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