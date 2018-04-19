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: 'nün görevlendirdiği il imamı işte böyle yakalandı!

haberi... 'da  / terör örgütünün darbe girişiminin ardından görevlendirdiği il imamı olduğu öne sürülen M.Y.Ö., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. M.Y.Ö.'nün sahte kimlik taşıdığı öğrenildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 16:04
Son dakika: FETÖ'nün görevlendirdiği il imamı işte böyle yakalandı!

'da / terör örgütünün darbe girişiminin ardından görevlendirdiği il imamı olduğu öne sürülen M.Y.Ö, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. M.Y.Ö.'nün sahte kimlik taşıdığı öğrenildi.

SON İMAM OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ

Karaman Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şubesi ekipleri 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Karaman'a son imam olarak görevlendirildiğini belirledikleri M.Y.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Gelen istihbaratları değerlendiren ekipler M.Y.Ö.'nün sahte kimlik kullandığını tespit edip takibe başladı. M.Y.Ö., dün öğle saatlerinde yanındaki Y.Ç., ile bir evden çıkıp otomobile bineceği sırada yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgüte ait olan bütün gizli mesajlaşma uygulamalarını kullandığı öğrenildi. İfadeleri tamamlanan M.YÖ., ile Y.Ç., adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: FETÖ'nün görevlendirdiği il imamı işte böyle yakalandı!
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