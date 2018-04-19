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: bölgesinde el yapımı lar imha edildi.

haberi! bölgesinde tespit edilen el yapımı imha edildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kafer Safran bölgesinde tespit edilen tökez teli düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 14:47
Son dakika: Kafer Safran bölgesinde el yapımı patlayıcılar imha edildi.
bölgesinde tespit edilen el yapımı imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kafer Safran bölgesinde tespit edilen tökez teli düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, //PYD-YPG ve mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Harekat kapsamında, Kafer Safran bölgesinde tespit edilen bir tökez teli düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Son dakika: Kafer Safran bölgesinde el yapımı patlayıcılar imha edildi.
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