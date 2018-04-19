Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu basın mensuplarının erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmalarına, "Bizim partimizin bir özelliği var. Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil o yetkili organlarımız belirler. Önümüzdeki günlerde parti örgütünü toplayacağız, adayımızı belirlemiş olacağız" diyerek açıklama getirdi.

ADAYI PARTİ BELİRLER



"Benim adaylığıma gelince, bizim partimizin bir özelliği var. Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil o yetkili organlarımız belirler. Önümüzdeki günlerde parti örgütünü toplayacağız, adayımızı belirmemiş olacağız.