Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

Türkiye 16 Nisan 2017 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı sistemini ve adayları tartışırken Ana Muhalefet partisindeki kafa karışıklığı hala devam ediyor. Seçimlere 64 gün hala aday sıkıntısı yaşıyor. CHP Genel Başkanı , gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız? sorusuna, "Partimizin kuralı vardır. Adayı ben değil, parti organları belirler." dedi

Giriş Tarihi: 19.4.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 16:24
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu basın mensuplarının erken seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı tartışmalarına, "Bizim partimizin bir özelliği var. Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil o yetkili organlarımız belirler. Önümüzdeki günlerde parti örgütünü toplayacağız, adayımızı belirlemiş olacağız" diyerek açıklama getirdi.

ADAYI PARTİ BELİRLER

"Benim adaylığıma gelince, bizim partimizin bir özelliği var. Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil o yetkili organlarımız belirler. Önümüzdeki günlerde parti örgütünü toplayacağız, adayımızı belirmemiş olacağız.

CHP'li BÃ¼lent Tezcan'dan son dakika aday aÃ§Ä±klamasÄ±: Bana gÃ¶re CHP iÃ§inden en bÃ¼yÃ¼k aday...

Son dakika: Erken seçim için 26 Ağustos neden kabul edilmedi? Hükümet sözcüsü duyurdu

Andy-Ar Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

24 Haziran seçiminde ilkler yaşanacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN