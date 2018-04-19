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: Savcılık 111 ülkeyi mercek altına aldı

haberi! ’nün yurt dışı eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilerleyen soruşturmada, örgütün faaliyet gösterdiği 111 ülke mercek altına alındı. Dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ’cüler tek tek yakalanıp Türk yargısına teslim edilecek.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 10:10
Son dakika: Savcılık 111 ülkeyi mercek altına aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yurt dışı eğitim yapılanmasına yönelik soruşturmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülüyor. 2016 yılında başlatılan soruşturmada son olarak Gabon'daki 3 üyesi Türk istihbarat birimlerinin başarılı operasyonuyla yakalanarak 'ye getirildi. Bu 3 şüpheli halen gözaltında tutulurken, geçtiğimiz günlerde aynı soruşturma kapsamında 'da Türk istihbarat birimleri tarafından yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilerleyen soruşturmada, örgütün faaliyet gösterdiği 111 ülke mercek altına alındı. Bu ülkelerde FETÖ'ye ait kurumlarda çalışan üyeler tek tek tespit edilerek, şüphelilere 'uluslararası casusluk' suçlaması yöneltiliyor.

TESPİTE GÖRE ANA YAPI EĞİTİM

Soruşturma dosyasında yer alan tespit ve değerlendirmelere göre, FETÖ'nün ana yapısını 'Eğitim' sektörünün oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Özel okul, yurt, dershane ve üniversitelerden oluşan bu yapıda öğrenci evleri de örgütün eğitim alanındaki faaliyet yerlerinden bir diğeri olarak göze çarpıyor. Soruşturma dosyasında örgütün özellikle Anadolu'dan gelen ekonomik durumu iyi olmayan çocukları yetiştirerek yapılanmasına öncülük edebilecek zeki kişileri yetiştirmeyi hedeflediği aktarılıyor.

OKULLARI O KİŞİLER DENETLİYOR

FETÖ elebaşı Gülen'in ve örgütünün amacının açılan okullar sayesinde Türkiye'de ve çevre ülkelerde bir yönetici sınıfı oluşturma iddiasının son yaşanan süreçte doğrulandığı ifade ediliyor. Örgütün 1990'lı yıllardan itibaren yurt dışına açıldığı, örgüt adına bütün ülkeleri gezerek, tespitlerde bulunan 'Serrehber' pozisyonundaki kişilerin denetlediği yaklaşık 400 adet okulunun olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Soruşturma dosyasında örgütün 'International School' isimli okullar açtığı, bu okulların açılabilmesi için 'nin izninin gerektiği vurgulanırken patentinin de İngiltere'ye ait olduğu ifade ediliyor. FETÖ'nün yurt dışındaki eğitim kurumlarının Türkiye ile bağlantısını ise Cihan Uluslararası Öğrenci ve Kültür Federasyonu (CİHANFED) kontrolünde gerçekleştirdiği dosyada yer alan bilgiler arasında.

ABD'DE 135 OKUL, 45 BİN ÖĞRENCİ

Örgütün genelinde 'Turkish American Alliances' isimli federasyon bünyesinde yaklaşık 165-170 adet şirket ve kuruluşa sahip olduğu belirlenirken bu şirket ve kuruluşların dernek, kültür merkezi, düşünce kuruluşu, eğitim teşekkülü veya özel okul şeklinde oluşturulduğu ifade ediliyor. Örgütün ABD'de 135 Charter okulunun olduğu belirlenirken bu okullarda yaklaşık 45 bin öğrencinin öğrenim gördüğü soruşturma dosyasında yer aldı.

DIŞİŞLERİ İLE KOORDİNELİ

Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen soruşturmanın, FETÖ'nün 111 ülkedeki tüm yurt dışı okul yapılanması ve örgütün bu ülkelerdeki derneklerinde görev alarak örgütsel faaliyette bulunan şüphelileri kapsadığı öğrenildi.

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Son dakika: Savcılık 111 ülkeyi mercek altına aldı
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