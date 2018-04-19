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Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve harekatları ile terör örgütleri /PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 14:05 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 14:06
Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 Suriyeli, ellerinde "Teşekkürler ", "Bizi terörden kurtardınız", "'a minnettarız", "Türk askerlerine teşekkür ediyoruz" ve Harekatı için teşekkürler" yazılı dövizlerle Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosu önüne geldi.

Burada polis ve göç idaresi ekiplerince gerekli kontrolleri yapılan Suriyeliler, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Ahmet Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin saldırısı nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını, bu süreçte her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ülkesini özlediğini anlatan Muhammed, "Türk askeri sayesinde yaşadığımız yerler terörden temizlendi. Şimdi oralar da güvenli, bu nedenle dönmeye karar verdim." diye konuştu.

'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.

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Suriyeliler ülkelerine dönüyor
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