YKS’ye erken seçim ayarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, erken seçim
lerin tarihini
Yüksek Öğretim Kurumları
sınavının yapılacağı tarih
olan 24 Haziran
2018 olarak
açıklaması nedeniyle sınav
tarihi değiştirildi.
Erdoğan'ın açıklaması
sonrası harekete geçen
Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı (YÖK
) sınav
tarihinde yeni düzenlemeye
gitti. YÖK'ten yapılan
açıklamada daha önce 24
Haziran'da başlayacak sınav
tarihinin değiştiği, YKS
'nin 30 Haziran
2018-1 Temmuz
2018'de yapılacağı bildirildi.
Açıklamaya göre, 30
Haziran'da temel yeterlilik,
1 Temmuz'da alan yeterlilik
ile yabancı dil testi yapılacağı
bildirildi.