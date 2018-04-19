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’ye ayarı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
YKS’ye erken seçim ayarı
'ın, lerin tarihini Yüksek Öğretim Kurumları sınavının yapılacağı tarih olan 2018 olarak açıklaması nedeniyle sınav tarihi değiştirildi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası harekete geçen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı () sınav tarihinde yeni düzenlemeye gitti. YÖK'ten yapılan açıklamada daha önce 24 Haziran'da başlayacak sınav tarihinin değiştiği, 'nin 2018-1 Temmuz 2018'de yapılacağı bildirildi. Açıklamaya göre, 30 Haziran'da temel yeterlilik, 1 Temmuz'da alan yeterlilik ile yabancı dil testi yapılacağı bildirildi.
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YKS’ye erken seçim ayarı
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