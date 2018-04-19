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çark ediyor

STELYO BERBERAKIS Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
Hükümet Söcüsü Dimitris Canakopulos, Didim açıklarındaki Hurşit kayalıklarına Yunan bayrağı asılmasının ardından - Atina arasındaki söz düellosuna bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Canakopulos, Ege'deki gerginliğin kimsenin işine yaramadığını belirtti. Canakopulos, Ege'deki kayalıklara bayrak diken Yunan gençler için de "Dış politika siviller ve onların öncülükleriyle yapılmaz. 40 yıldır Ege için ile aramızda zaten bir husumet var. Ege'deki kayalıklara bayrak dikmek, evimizin balkonuna bayrak asmaya benzemez" dedi.
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Yunanistan çark ediyor
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