ABD'nin 'OHAL'de seçim' açıklamasına Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Sözcüsü'nün 24 Haziran'da gerçekleşecek olan erken seçimin OHAL koşullarında gerçekleşmesinden endişe duyduğu yönündeki ifadelerine ilişkin sorulan soruya yazılı cevap verdi. Türkiye'de yapılan tüm seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edildiğini ifade eden Aksoy, OHAL koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumunun da bunun son ispatı olduğunu belirtti. Aksoy, "Bu gerçeği gözardı ederek, olağanüstü hal uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.





"BİRÇOK ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMASI SIRASINDA SEÇİM DÜZENLENDİ"-





OHAL'in sadece Türkiye'nin birliğine, devletin bekasına kasteden teröristlerin faaliyetlerini hedef almakta olduğunu kaydeden Dışişleri Sözcüsü Aksoy'un açıklaması şu şekilde devam etti:





"Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu değildir. Ayrıca, birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlendiğini de hatırlatmak isterim.





Bunun son örneklerinden biri, 2017 yılında Fransa'da yapılan seçimlerdir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden bazı devletlerin, ülkemiz sözkonusu olduğunda bu tür peşin hükümlü yorumları, Türkiye'ye yönelik çifte standartlı anlayışın bir diğer örneğidir.





Dahası henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez."

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