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'de olan Bursalı uzman çavuş operasyonu anlatmıştı

'deki Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından bölgedeki mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun Fırat Kalkanı operasyonundan sonra El Bab'ta yaşananları anlattığı ortaya çıktı. Şehit Çobanoğlu, Bursa Hayat Gazetesine verdiği röportajda bölge halkının Türk askeriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları güven ve sevgiyi anlattı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 10:46
Afrin'de şehit olan Bursalı uzman çavuş operasyonu anlatmıştı

BURSA ŞEHİDİNDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Bugün Bursa'da cenazesi defnedilecek olan şehidin, Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası uzun süre El Bab'ta görev yaparken Bursa Hayat gazetesine o bölgedeki durumu anlattığı ortaya çıktı. Bölgede Türklerin neden savaştığını da anlatan Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Suriyeli çocukların kendilerine gülümsemesini hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. Çobanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu'daki itibarına, gücüne burada bizzat şahit olduğunu dile getirdi.

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Afrin'de şehit olan Bursalı uzman çavuş operasyonu anlatmıştı
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