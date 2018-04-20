Afrin'de şehit olan Bursalı uzman çavuş operasyonu anlatmıştı

BURSA ŞEHİDİNDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Bugün Bursa'da cenazesi defnedilecek olan şehidin, Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası uzun süre El Bab'ta görev yaparken Bursa Hayat gazetesine o bölgedeki durumu anlattığı ortaya çıktı. Bölgede Türklerin neden savaştığını da anlatan şehit Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Suriyeli çocukların kendilerine gülümsemesini hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. Çobanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu'daki itibarına, gücüne burada bizzat şahit olduğunu dile getirdi.