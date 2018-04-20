Bebeklerine şehidin adını verdiler

Kırklareli
'nde yaşayan Ali ve Dilek Tokmak
çifti, yeni doğan bebeklerine 2016'daki Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit düşen Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek'in adını verdi. Oğlunun adının bebeğe verilmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını belirten şehidin annesi Sevim Özüpek, "Duyarlılığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Göktan bebek de oğlum gibi vatanına ve milletine hayırlı hizmetlerde bulunur. Artık Göktan bebek de benim oğlum sayılır" diye konuştu. Anne Dilek Tokmak ise evladını da bir kahraman olarak yetiştirmek istediklerini dile getirdi.