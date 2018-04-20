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Böcek davasında karar: 10 sanığa 54 yıl hapis

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Cumhurbaşkanı 'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, karar açıklandı. Erdoğan'ın eski yakın koruma müdürü Zeki Bulut'a 11 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti sanıklara, "Siyasi ve askeri casusluk, haberleşmenin gizliliğini ihlal, FETÖ üyeliği, konut dokunulmazlığını ihlal ve zimmet" suçlarından ceza verdi. Kararını açıklayan mahkeme, 10 sanığa 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 aya kadar hapis cezasına hükmetti. Firari 3 sanığın dosyası ayrılırken, 2 sanık ise beraat etti.
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Böcek davasında karar: 10 sanığa 54 yıl hapis
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