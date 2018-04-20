Böcek davasında karar: 10 sanığa 54 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın
başbakanlığı döneminde
çalışma ofislerine "böcek"
olarak tabir edilen dinleme
cihazlarının konulmasına
ilişkin 14 sanığın yargılandığı
davada, karar açıklandı.
Erdoğan'ın eski yakın koruma
müdürü Zeki Bulut'a 11
yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti sanıklara,
"Siyasi ve askeri casusluk,
haberleşmenin gizliliğini
ihlal, FETÖ üyeliği, konut
dokunulmazlığını ihlal ve
zimmet" suçlarından ceza
verdi. Kararını açıklayan
mahkeme, 10 sanığa 7 ay 15
gün ile 54 yıl 6 aya kadar
hapis cezasına hükmetti.
Firari 3 sanığın dosyası ayrılırken,
2 sanık ise beraat etti.