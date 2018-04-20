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'li Cumhurbaşkanlığı için aday oldu

milletvekili yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 14:50
CHP'li Didem Engin Cumhurbaşkanlığı için aday oldu

DİDEM ENGİN KİMDİR?

13 Haziran 1977'de 'da doğdu. Baba adı Fazıl Mümtaz, anne adı Meral'dir.

Uluslararası İş Kadını; Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Belçika Bruges'deki College of Europe'da Avrupa Birliği ve Ekonomi yüksek lisansını tamamladı.

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin kurulmasında görev aldı. Girişimcidir; 26 yaşındayken kurduğu danışmanlık şirketiyle ihracat geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri verdi. DEİK Türk-Fransız, Türk-Çin, Türk-Hint ve Türk-Hong Kong İş Konseylerinde Başkan Yardımcılığı, Türk-İngiliz ve Türk-Alman İş Konseylerinde ise Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi.

Engin, çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde İspanyolca ve Latince bilmektedir.

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CHP'li Didem Engin Cumhurbaşkanlığı için aday oldu
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