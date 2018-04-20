CHP’yi seçim telaşı sardı!

Erken seçim
kararıyla seçim hesapları alt üst olan CHP
, 'seçime hazırız' mesajı verse de 24 Haziran'da yapılacak erken seçime hazırlıksız yakalandı. Partinin adayının kim olacağı gibi kritik konular ve stratejiler Parti Meclisi toplantısı ile belirlenecek. Ancak bu toplantının mayısın ikinci haftasından önce yapılamayacağı belirtiliyor.
İyi Parti, Saadet Partisi, HDP ile önümüzdeki hafta başından itibaren temasa geçmesi beklenen CHP, ittifak temaslarını tamamladıktan sonra milletvekili adaylarıyla ilgili ön seçim yapılıp yapılmamasına da karar verecek. Ancak zaman darlığının, ön seçim yapılmasını bile zorlaştıracağı değerlendiriliyor.
CHP'de en çok merak edilen ise cumhurbaşkanı adayının kim olacağı... Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan "CHP'de en güçlü isim Sayın Genel Başkanımızdır. Benim gönlümden geçen isim Sayın Genel Başkanımızdır" dedi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu
gazetecilerin "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, adayı parti meclisi ve yetkili organların belirleyeceği bahanesine sığınarak "ben adayım" diyemedi.